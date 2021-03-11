В Госдуме допустили введение российских войск в Донбасс

«России надо ниоткуда войска не выводить, когда вводит, и не надо ждать, когда кто-то погибнет из наших солдат. Владимир Путин же сам сказал: «Если драка неизбежна – бей первым». Давно надо было сыграть на опережение. При наступлении украинских войск ситуация в Донбассе может развиваться по сценарию Карабаха, но тогда для урегулирования столкновения нужно будет вводить международный контингент. Вводить туда будут не только российские войска. А на расстоянии броска ручной гранаты до Ростова-на-Дону на территории Украины будут стоять американские солдаты», - предупреждает парламентарий.

Он также увидел в ситуации на Донбассе «публичное унижение русской нации и демонстрацию невозможности самого крупного русского государства защитить свою нацию».

«В этом глубинный смысл истории с Донбассом. Любое движение в сторону ДНР и ЛНР в их нынешних границах должно являться поводом, чтобы народно-освободительные армии ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление для освобождения всей оставшейся территории своих республик. После этого границы фиксируются и ставятся пограничные кордоны. Возможно, какой-то контингент можно было бы развернуть на территории самой Украины, если не доходит. Потому что Украина сегодня – плацдарм для агрессии против нашей страны. Если мы хотим, чтобы американский флот располагался в украинской бухте, то можем сидеть и ждать. Но надо ли?» - задался вопросом депутат.

Кроме того, Шерин призвал признать независимость ДНР и ЛНР и заключить соглашение с республиками о военно-техническом сотрудничестве.

«Я вообще не понимаю, почему Россия боится признавать независимость ЛНР и ДНР, если никто в ее составе не признает Крым. К России будут плохо относиться, если она признает ЛНР и ДНР. А сейчас что, хорошо относятся? А частные коммерческие интересы чиновников не могут же ставить под удар нашу цивилизацию», - отметил парламентарий.

При этом собеседник НСН предположил, что будет грозить ВСУ в случае введения российских войск в Донбасс.

«Я не знаю, в каком контексте российская армия вмешается, если она вмешается. Можно же по-разному сделать – можно «котлы» организовывать, а можно сделать так, что сама украинская армия не будет существовать, а новую создать потом нельзя будет много лет», - считает он.

Шерин также в шутку предположил, что Украина начнет наступление в Донбассе 22 июня этого или следующего года. «Они же любят нумерологию», - иронизирует он.

Ранее Шерин в эфире НСН объяснил, почему вступление Украины в НАТО является формальностью.

