Постпред Крыма уличил Киев в подготовке провокации против России

«Провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов, набирает обороты», - сказал РИА Новости Мурадов, отметив, что опасность такой политики Киева можно оценить, прочитав российскую Конституцию, военную доктрину и заявления руководства страны «о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России».

По мнению Мурадова, движение Украины к краю пропасти должно вызвать, по меньшей мере, чувство тревоги у здравомыслящих сил в странах, которые собираются поддержать эту антироссийскую провокацию, передает телеканал «360».

Постпред Крыма выразил надежду, что у Европы и Турции, которых, по его словам, «активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией», сработает чувство самосохранения.

Сенатор от Крыма Цеков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему Киев не может урегулировать ситуацию на востоке Украины.

«Киев не может понять, что значительная часть граждан Украины не смирилась с тем, что произошло в 2014 году, с той политикой, которая проводилась и проводится при Порошенко, при Зеленском. Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Киев совершенно не слышит людей, живущих на Донбассе. Украинские власти не считают их в принципе за людей», - сказал он.

