Постпред Крыма уличил Киев в подготовке провокации против России
План Украины по возвращению контроля над Крымом является частью подготовленной по «наущению западных кураторов» провокации. Такое мнение высказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым. По его словам, это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия – «восстановление международного права» и полного суверенитета Киева над полуостровом.
«Провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов, набирает обороты», - сказал РИА Новости Мурадов, отметив, что опасность такой политики Киева можно оценить, прочитав российскую Конституцию, военную доктрину и заявления руководства страны «о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России».
По мнению Мурадова, движение Украины к краю пропасти должно вызвать, по меньшей мере, чувство тревоги у здравомыслящих сил в странах, которые собираются поддержать эту антироссийскую провокацию, передает телеканал «360».
Постпред Крыма выразил надежду, что у Европы и Турции, которых, по его словам, «активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией», сработает чувство самосохранения.
Сенатор от Крыма Цеков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему Киев не может урегулировать ситуацию на востоке Украины.
«Киев не может понять, что значительная часть граждан Украины не смирилась с тем, что произошло в 2014 году, с той политикой, которая проводилась и проводится при Порошенко, при Зеленском. Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Киев совершенно не слышит людей, живущих на Донбассе. Украинские власти не считают их в принципе за людей», - сказал он.
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