Украина, Тайвань и угроза КНДР: Си Цзиньпин и Байден встретились в Перу

Переговоры в Лиме были последней встречей Байдена в качестве американского президента с Си Цзиньпином. Стороны подтвердили свою готовность к диалогам, но пока не понятно, будут ли они в дальнейшем, так как победу на прошедших выборах в США одержал Дональд Трамп.

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

В ходе встречи с американским лидером Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин выступает за мирные переговоры по украинскому кризису. Он считает, что в этом вопросе необходимо содействие мирным переговорам и охлаждению ситуации.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», - приводит слова Си Цзиньпина агентство «Xinhua».