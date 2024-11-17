Украина, Тайвань и угроза КНДР: Си Цзиньпин и Байден встретились в Перу
Стороны готовы к дальнейшему диалогу, однако не все специалисты уверены, что он возможем с приходом к власти в США Дональда Трампа.
Накануне китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме столице Перу. Переговоры продлились чуть менее двух часов. Политики успели обсудить ряд вопросов, в том числе украинский конфликт, тему Тайваня, отношения с Москвой и исходящие от Северной Кореи «угрозы».
Переговоры в Лиме были последней встречей Байдена в качестве американского президента с Си Цзиньпином. Стороны подтвердили свою готовность к диалогам, но пока не понятно, будут ли они в дальнейшем, так как победу на прошедших выборах в США одержал Дональд Трамп.
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС
В ходе встречи с американским лидером Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин выступает за мирные переговоры по украинскому кризису. Он считает, что в этом вопросе необходимо содействие мирным переговорам и охлаждению ситуации.
«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», - приводит слова Си Цзиньпина агентство «Xinhua».
До этого Китай уже призывал провести мирную конференцию по Украине с участием России, передают «Известия». Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй напомнил, что представители китайской стороны не приняли участие в первом «саммите мира» в Швейцарии летом 2024 года, потому что та встреча, по его словам, была далека от требований Пекина и ожиданий международного сообщества. В Китае считают, добавил дипломат, что чем больше политиков присоединится к совместному обращению, тем больше надежды на охлаждение ситуации и тем меньше риск эскалации конфликта.
Все же надежда на ослабление украинского конфликта существует, так как в США в скором времени пройдет инаугурация вновь избранного президента Дональда Трампа. Он неоднократно заявлял о готовности решить ситуацию на Украине за пару дней и даже анонсировал некий план по его завершению.
ВОПРОС ТАЙВАНЯ
Тайваньский вопрос является очень обостренным для Китая и США. В связи с этим Си Цзиньпин в ходе встречи с Джо Байденом подчеркнул, что США должны подходить к этой теме с особой осмотрительностью. По мнению Пекина, Вашингтону следует недвусмысленно выступать против «независимости Тайваня» и поддерживать мирное воссоединение КНР.
«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США», - напомнил Си Цзиньпин.
В свою очередь Байден подчеркнул, что политика одного Китая для США остается неизменной. По его словам, США не поддерживают любые односторонние изменения статуса-кво с любой стороны, и ожидают, что разногласия по обе стороны Тайваньского пролива будут решены мирным путем. Байден также призвал прекратить дестабилизирующую военную деятельность КНР вокруг Тайваня.
ОПАСНАЯ КНДР
Американский лидер напомнил об отправке нескольких тысяч северокорейских военных в зону СВО в качестве помощи Пхеньяна России. Байден осудил эти действия КНДР, которые, по его словам, являются опасным расширением украинского конфликта. Он считает, что это приведет к серьезным последствиям для европейского и индо-тихоокеанского регионов.
На фоне этого Байден призвал Си Цзиньпина использовать влияние Пекина на Пхеньян.
«Президент Байден отметил, что КНР имеет влияние [на КНДР] и [другие] возможности и должна использовать их, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию, дальнейшее разрастание конфликта за счет введения еще большего количества войск КНДР», - сообщил на брифинге по итогам встречи помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Американский политик также выразил «глубокую обеспокоенность» из-за усиления военного сотрудничества Москвы и Пекина.
ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И США
В ходе встречи в Перу лидеры Китая и США также обсудили отношения между двумя странами. Си Цзиньпин указал на недопустимость принуждения других государств выбирать между Пекином и Вашингтоном.
«Китай и США должны играть активную роль в мировом единении, включая поддержание здорового взаимодействия, отказ от взаимного изматывания», - приводит его слова издание «Xinhua».
Лидер КНР также подчеркнул, что Пекин готов работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, передает издание «AP News». При этом СМИ неоднократно сообщали, что сам американский политик собирается разделить Россию с Китаем, Ираном и КНДР.
Между тем, бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что приход к власти Трампа не сблизит Вашингтон и Пекин, а наоборот может привести к торговым войнам.
«С Китаем ожидается новое обострение, потому что Трамп собирается вводить большие пошлины на китайские товары. Возможно, начнутся даже новые торговые войны. Это, конечно, не смертельный случай, в прошлый раз они закончились подписанием примирительного соглашения», - объяснил он в интервью НСН.
Ранее Дональд Трамп пообещал разобщить Россию и Китай, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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