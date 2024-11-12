«Денег хватит на год»: Евросоюз не откажется от поддержки Украины без участия Трампа

Как добавил собеседник НСН, военные действия на Украине могут продолжиться даже после того, как президентом США станет Дональд Трамп.

«Думаю, модель Трампа будет такой: военные действия в большей степени финансирует Европа, США предоставляют оружие, поскольку это большой бизнес. Он попробует предложить перемирие, но если Россия этого не примет, Трамп скажет: "Мы попробовали, но они не хотят". Для Трампа сегодня важнее Ближний Восток и Китай. Он хочет перемирия по Украине не потому, что любит Россию, а потому что держать Москву под давлением – в интересах США», - заключил он.

Ранее Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что Украина до конца года получит от Европы 1,5 миллиона боеприпасов. По его словам, Евросоюз увеличил производственные мощности, что позволит продолжить поставку боеприпасов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

