«Денег хватит на год»: Евросоюз не откажется от поддержки Украины без участия Трампа
В ближайшие три месяца Евросоюз и администрация действующего президента США Джо Байдена постараются предоставить Украине максимально большой объем финансирования, заявил НСН Габор Штир.
Без поддержки США европейские политики смогут финансировать Украину еще в течение года, заявил в беседе с НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены убедить действующего президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. При этом издание Newsweek написало, что Макрон также планирует обсудить поддержку Украины с генсеком НАТО Марком Рютте. Как заверил Штир, в Европе действительно готовы оказывать поддержку Киеву
«Руководство Евросоюза готово принять бремя финансирования этих военных действий, несмотря на то, что у него нет денег. В крайнем случае их хватит еще на год. Это капкан, который ослабляет конкурентоспособность Европы, разделяет ее. Заметно, что все меньше людей в обществе полагают, что стоило бы вести себя подобным образом. У администрации Байдена есть еще почти три месяца. Они вместе с Европой будут делать все, чтобы Украина получила как можно больше до 20 января. США дает шесть миллиардов помощи, также 500 ракет ATACMS, этого хватит на первую половину следующего года», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, военные действия на Украине могут продолжиться даже после того, как президентом США станет Дональд Трамп.
«Думаю, модель Трампа будет такой: военные действия в большей степени финансирует Европа, США предоставляют оружие, поскольку это большой бизнес. Он попробует предложить перемирие, но если Россия этого не примет, Трамп скажет: "Мы попробовали, но они не хотят". Для Трампа сегодня важнее Ближний Восток и Китай. Он хочет перемирия по Украине не потому, что любит Россию, а потому что держать Москву под давлением – в интересах США», - заключил он.
Ранее Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что Украина до конца года получит от Европы 1,5 миллиона боеприпасов. По его словам, Евросоюз увеличил производственные мощности, что позволит продолжить поставку боеприпасов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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