СМИ: Маск может стать торговым посредником для США и Китая
Бизнесмен Илон Маск в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства может стать посредником в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая. Об этом пишет Bloomberg.
«Я могу представить Маска в качестве ключевого посредника между США и Китаем по многим технологическим и торговым вопросам», — отметил предприниматель, основатель Interconnected Capital Кевин Сюй.
По мнению экс-сотрудника Пентагона, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сиссорса, Маск пользуется особым отношением в КНР. Через миллиардера Пекин может попытаться оказать влияние на администрацию Дональда Трампа.
В то же время Bloomberg отмечает, что позиция Маска относительно отношений с Китаем идет вразрез с мнением других лиц, близких к политику. Пекин представляет значительный бизнес-интерес для предпринимателя.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах предоставит Илону Маску «важный пост» в своей администрации, напоминает RT.
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