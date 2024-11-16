Зеленский: При Трампе конфликт на Украине закончится быстрее

Администрация нового президент США Дональда Трампа может быстрее закончить конфликт на Украине. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Это их (США - прим. НСН) подход и обещание своему обществу, и для них это очень важно», - сказал политик.