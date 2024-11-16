Зеленский: При Трампе конфликт на Украине закончится быстрее
Администрация нового президент США Дональда Трампа может быстрее закончить конфликт на Украине. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.
«Это их (США - прим. НСН) подход и обещание своему обществу, и для них это очень важно», - сказал политик.
Зеленский подчеркнул, что конфликт прекратится, но пока неизвестно, когда именно.
До этого Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в кротчайшие сроки закончит украинский конфликт в случае своей победы на президентских выборах в США.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал подготовку нового плана для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия предупредили о росте цен на ремонт на 20-30% к концу 2025 года
- Украинскую ракету сбили над Курской областью
- Премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет
- В Кузбассе возобновили разбор завалов в шахте после горного удара
- Зеленский: При Трампе конфликт на Украине закончится быстрее
- Умерла актриса Светлана Светличная
- Бербок: Настало время поставить Украине дальнобойное оружие
- СМИ: За сутки почти 4,5 тыс. человек подали заявки на программу «Время героев»
- Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске превысило 170
- На Украине ликвидировали отряд из Белоруссии «АСП Террор»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru