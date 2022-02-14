Украина готовится, Запад нагнетает, Россия отрицает: конфликт вокруг Донбасса дошел до предела

В минувшие выходные десятки стран попросили своих граждан покинуть Украину. И если Госдеп распорядился эвакуировать из Украины семьи американских дипломатов из-за «угрозы военных действий со стороны России» еще в конце января, и тогда примеру Вашингтона последовали лишь Канада, Австралия и Германия, то сейчас к призывам срочно покинуть страну присоединились Финляндия, Израиль, Южная Корея, Канада, Латвия, Нидерланды, Эстония, Новая Зеландия, Япония и Словакия.

Кроме того, издание «Украинская правда» сообщает, что Украину начали массово покидать украинские бизнесмены и чиновники, которые улетают чартерными рейсами и на частных самолетах.

Кроме того, украинский регулятор гражданской авиации «Украэрорух» рекомендовал авиакомпаниям приостановить полеты над Черным морем в период с 14 по 19 февраля. Хотя полной блокировки воздушного пространства не планируется, уточнили власти.

Ранее аналогичные рекомендации опубликовали российские власти, назвав часть воздушного пространства над Черным морем временно опасной зоной из-за намеченных на 14-19 февраля военных учений.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник передает, что Украину начали покидать и российские дипломаты. О возможности такого развития событий предупреждал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своей британской коллегой Лиз Трасс, которая прошла 10 февраля.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — сообщило агентство.