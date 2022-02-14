Украина готовится, Запад нагнетает, Россия отрицает: конфликт вокруг Донбасса дошел до предела
Дата якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины все время переносится, однако страны Запада продолжают пугать своих граждан возможной войной.
В минувшие выходные десятки стран попросили своих граждан покинуть Украину. И если Госдеп распорядился эвакуировать из Украины семьи американских дипломатов из-за «угрозы военных действий со стороны России» еще в конце января, и тогда примеру Вашингтона последовали лишь Канада, Австралия и Германия, то сейчас к призывам срочно покинуть страну присоединились Финляндия, Израиль, Южная Корея, Канада, Латвия, Нидерланды, Эстония, Новая Зеландия, Япония и Словакия.
Кроме того, издание «Украинская правда» сообщает, что Украину начали массово покидать украинские бизнесмены и чиновники, которые улетают чартерными рейсами и на частных самолетах.
Кроме того, украинский регулятор гражданской авиации «Украэрорух» рекомендовал авиакомпаниям приостановить полеты над Черным морем в период с 14 по 19 февраля. Хотя полной блокировки воздушного пространства не планируется, уточнили власти.
Ранее аналогичные рекомендации опубликовали российские власти, назвав часть воздушного пространства над Черным морем временно опасной зоной из-за намеченных на 14-19 февраля военных учений.
При этом РИА Новости со ссылкой на источник передает, что Украину начали покидать и российские дипломаты. О возможности такого развития событий предупреждал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своей британской коллегой Лиз Трасс, которая прошла 10 февраля.
«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — сообщило агентство.
Ранее со ссылкой на данные разведки представители США неоднократно называли 16 февраля в качестве даты предполагаемого вторжения. Большая часть западных политиков сходится на том, что вторжение произойдет «до конца Олимпиады» (то есть до 20 февраля). При этом советник президента США Джейк Салливан в воскресенье, 13 февраля заявил о том, что власти не могут назвать точную дату вторжения, но считают его возможным «в любой день», передает РБК.
Также в воскресенье американский лидер Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а сегодня, 14 февраля, Украину посетит канцлер Германии Олаф Шольц. При этом ряд немецких СМИ считают, что Шольц надеется в последний момент предотвратить вооруженное столкновение между Россией и Украиной. Уже 15 февраля канцлер посетит Москву.
В России же рассмотрят вопрос признания или непризнания самопровозглашенных республик Донбасса в качестве отдельных государств. Соответствующее предложение ранее выдвинул глава КПРФ Геннадий Зюганов. Как сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин, консультации по проекту обращения к президенту уже завершены, депутаты обсудят вопрос на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля. По словам председателя Думы, после рассмотрения проект может быть направлен не президенту, а сначала в МИД России и другие правительственные структуры.
«7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо», - написал Володин в своем Telegram-канале.
При этом прошедшие переговоры так называемой нормандской четверки, а также многочисленные контакты глав МИД пока что не дали ощутимого результата в разрешении кризиса. «Тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести ко вводу российских войск в Донбасс, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
«Проблема в том, что, насколько можно судить по переговорам, стороны уперлись в тупик. Лавров характеризует свой диалог, как разговор глухого со стеной, сейчас переговоры «по Минску» кончились ничем. Я не знаю, считать это троллингом или радикальным падением уровня профессионализма, но там, кажется, вообще не понимают, о чем речь идет. Сначала представитель Британии путает Донецк и Луганск с Воронежем и Ростовом, потом представитель США путает Крым с Донбассом. Это все, к сожалению, может очень плохо кончиться для всех», - сказал Норин.
При этом историк выразил уверенность, что «до 2024 года в том или ином виде вопрос Донбасса будет, если не решен, то переведен в некое новое качество», и посоветовал странам Запада «не играть с огнем».
И хотя медиапространство полнится информацией о «вторжении России на Украину», ей не всегда верят даже украинцы. Так, частью информационной спецоперации Соединённых Штатов Америки назвал происходящее депутат Верховной рады Егор Чернев в своем Facebook.
«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России. И это мы должны чётко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении», — заявил Чернев.
Украинский парламентарий считает, что подобные действия позволят мобилизовать страны НАТО и демонизировать Россию.
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