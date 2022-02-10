Лавров заявил о возможной эвакуации персонала из российского посольства на Украине
10 февраля 202214:42
Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.
«Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», - передают РИА Новости слова министра.
Ранее Лавров выразил надежду на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru