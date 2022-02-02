«Подготовка партнеров»: В России объяснили, зачем был разглашен ответ США и НАТО
США и НАТО хотят затянуть переговоры и выставить Россию агрессором, заявил Василий Корчмарь.
Разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее испанская газета El Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. При этом автор публикации сказал РИА Новости, что находится на Украине.
«Это информационный прием. Это делается очень часто, когда задолго до официальных переговоров где-то идет утечка информации. Все это делается специально, чтобы заранее подготовить партнеров или наоборот показать, что есть какие-то пределы и границы, которые они не могут перешагнуть. Идут переговоры, это очень сложный процесс, он будет длиться и дальше. Но то, что Украину подмешали… Понятно, что цель одна – затянуть переговоры и выставить Россию агрессором, который действительно угрожает какой-то стране. Также сделано это, чтобы подготовить мировую общественность. Потому что если вдруг чего, то Россия уже агрессор», - сказал Корчмарь.
По его словам, Россия никогда не рассчитывала получить стопроцентные ответы на требования по гарантиям безопасности от США и НАТО.
«Понятно было, что страны НАТО не пойдут на уступки в сфере безопасности в Европе и будут затягивать как смогут. Здесь нужно помнить о том, что любые переговоры – это компромисс. Мы не рассчитывали на наши предложения получить стопроцентные ответы. Когда идет компромисс во время переговоров, то все является конфиденциальным, потому что уступки будут с обеих сторон. Выгодно ли нам публиковать наши уступки в ответ на требования стран НАТО – это уже вопрос», - резюмировал Корчмарь.
В конце января посол США в Москве Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. МИД получил два документа - один, содержащий ответ США, другой - ответ НАТО.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет публиковать документ, поскольку все должно происходить в рамках закрытых переговоров. В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что «мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России».
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