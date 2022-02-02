«Подготовка партнеров»: В России объяснили, зачем был разглашен ответ США и НАТО

Ранее испанская газета El Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. При этом автор публикации сказал РИА Новости, что находится на Украине.

«Это информационный прием. Это делается очень часто, когда задолго до официальных переговоров где-то идет утечка информации. Все это делается специально, чтобы заранее подготовить партнеров или наоборот показать, что есть какие-то пределы и границы, которые они не могут перешагнуть. Идут переговоры, это очень сложный процесс, он будет длиться и дальше. Но то, что Украину подмешали… Понятно, что цель одна – затянуть переговоры и выставить Россию агрессором, который действительно угрожает какой-то стране. Также сделано это, чтобы подготовить мировую общественность. Потому что если вдруг чего, то Россия уже агрессор», - сказал Корчмарь.

По его словам, Россия никогда не рассчитывала получить стопроцентные ответы на требования по гарантиям безопасности от США и НАТО.