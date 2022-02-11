«Отступать нельзя - лицо потеряешь»: Республики Донбасса вызвали разногласия в Госдуме и Берлине
Депутаты примут решение по Донбассу уже 15 февраля, однако эксперты сомневаются в скором признании самопровозглашенных республик.
Переговоры советников лидеров «нормандского формата» в Берлине длились девять часов, однако завершились в ночь на 11 февраля безрезультатно. Преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось. Такое заявление сделал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи.
«Нормандскую четверку» представляли заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам российского представителя, «палки в колеса» урегулирования ставит Украина, тогда как Россия, Германия и Франция согласовали единую позицию. Козак отметил, что украинский представитель не позволил «даже цитировать минские соглашения» в предлагаемых совместных документах. Ключевым разногласием остается участие в консультациях и обсуждениях представителей отдельных районов Донбасса. Он также подчеркнул, что прогресса в переговорах нет уже восемь лет.
В то же время в России решают, какой статус придать Донбассу. В январе с инициативой признать республики в качестве отдельных государств призвал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Тогда в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик Донбасса.
«Я бы давно признал и закончил всё это безобразие. Признали мы и Южную Осетию, и Абхазию, и всё в порядке, а Крым уже проголосовали, признали, и он вернулся на Родину. Там почти 600 тысяч граждан имеют российские паспорта и российское гражданство, участвовали в выборах, избирали, в том числе и нашу законодательную власть. Надо признавать и двигаться дальше. Вполне естественный и нормальный процесс» - отметил он.
Утром 11 февраля стало известно, что консультации с фракциями Госдумы по проекту обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) завершены. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Однако, как и ожидалось, «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям, тогда как две другие фракции, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», поддержали проект постановления. Уже 14 февраля Совет Думы рассмотрит проект КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР, опции в случае одобрения - две: направить президенту РФ или сначала посоветоваться с МИД, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
При этом большинство экспертов сходятся на том, что признание республик в настоящий момент неуместно. Кроме того, это будет грубейшим нарушением Минских договоренностей, на исполнении которых настаивает российская сторона. Так, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин заявил, что обращаться к Путину для признания ДНР и ЛНР следует только в случае нападения Украины на Донбасс, а сейчас эта инициатива сыграет и против России, и против республик.
«Инициатива коммунистов имеет уважение, но при этом надо понимать, что односторонний выход России из Минских соглашений не принесет пользы – а только вред. Признание без повода, который может быть в виде их грубого нарушения, будет использовано и против ДНР, и против России. С таким предложением к президенту следует обратиться, если Украина нападет и будет убивать людей. А сейчас проявлять такую инициативу с нашей стороны – означает самим подорвать усилия по выполнению Минских соглашений. Эти обсуждения должны повлиять на Украину, чтобы она их выполняла. Мы этого добиваемся. Если ДНР и ЛНР будут признаны, то на этом мы прощаемся с темой Минских договоренностей», - подчеркнул он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было бы идеальным шагом для России и, вероятнее всего, все же произойдет, однако в Кремле пока берегут этот козырь, поделился в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
«Как говорил Суворов: «Держи пулю в дуле», потому что, когда пуля вылетела, она либо попала в противника, либо нет, но перестала быть потенциально опасной. Если Кремль сейчас это сделает и ничего не случится, что делать следующим шагом? Поэтому пока нет однозначного решения. <...> Отступать нельзя, потому что лицо потеряешь. Лучший вариант в этой ситуации – какие-нибудь виртуальные победы, типа, признания ДНР и ЛНР. Правда, возникает вопрос: от того, что признали суверенными государствами Южную Осетию и Абхазию, Россия много выиграла? Да, создали неприятные эмоции для Грузии. Однако Грузия от этого не стала более пророссийской, жизнь в Абхазии и Южной Осетии не улучшилась. Примерно то же самое будет с ЛНР и ДНР, но народу, ведь, нужно представить какой-то победный результат», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР власти Украины воспримут такой шаг как проявление российской агрессии и нарушение Минских соглашений, а для простых украинцев во всем будет виноват Владимир Путин.
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