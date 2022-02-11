«Отступать нельзя - лицо потеряешь»: Республики Донбасса вызвали разногласия в Госдуме и Берлине

Переговоры советников лидеров «нормандского формата» в Берлине длились девять часов, однако завершились в ночь на 11 февраля безрезультатно. Преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось. Такое заявление сделал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи.

«Нормандскую четверку» представляли заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам российского представителя, «палки в колеса» урегулирования ставит Украина, тогда как Россия, Германия и Франция согласовали единую позицию. Козак отметил, что украинский представитель не позволил «даже цитировать минские соглашения» в предлагаемых совместных документах. Ключевым разногласием остается участие в консультациях и обсуждениях представителей отдельных районов Донбасса. Он также подчеркнул, что прогресса в переговорах нет уже восемь лет.

В то же время в России решают, какой статус придать Донбассу. В январе с инициативой признать республики в качестве отдельных государств призвал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Тогда в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик Донбасса.

«Я бы давно признал и закончил всё это безобразие. Признали мы и Южную Осетию, и Абхазию, и всё в порядке, а Крым уже проголосовали, признали, и он вернулся на Родину. Там почти 600 тысяч граждан имеют российские паспорта и российское гражданство, участвовали в выборах, избирали, в том числе и нашу законодательную власть. Надо признавать и двигаться дальше. Вполне естественный и нормальный процесс» - отметил он.

Утром 11 февраля стало известно, что консультации с фракциями Госдумы по проекту обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) завершены. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Однако, как и ожидалось, «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям, тогда как две другие фракции, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», поддержали проект постановления. Уже 14 февраля Совет Думы рассмотрит проект КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР, опции в случае одобрения - две: направить президенту РФ или сначала посоветоваться с МИД, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.