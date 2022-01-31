«Путин будет виноват»: На Украине оценили последствия признания Донбасса для России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 31 января заявил, что фракции Госдумы по итогам консультаций выработали общую позицию о необходимости максимально помочь защитить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, обстановка для принятия этого решения «созревает», и парламентарий надеется, что обращение о признании независимости ДНР и ЛНР будет рассмотрено в феврале.

«На это очевидно отреагируют негативно, охарактеризуют как нарушение Минских соглашений и как очередное проявление российской агрессии. Только не думаю, что Госдума признает, потому что КПРФ – это даже не меньшинство. Вот если «Единая Россия» проконсультируется и примет решение, вот тогда будет смысл», - сказал Семченко.

Политолог также подчеркнул, что если ДНР и ЛНР обретут независимость, то для украинцев виноват будет именно президент России Владимир Путин.