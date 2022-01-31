«Путин будет виноват»: На Украине оценили последствия признания Донбасса для России
Украинцы отреагируют на подобные события враждебно, потому что их обработали пропагандой, заявил Александр Семченко.
В случае признания Россией ДНР и ЛНР власти Украины воспримут такой шаг как проявление российской агрессии и нарушение Минских соглашений, для украинцев во всем будет виноват президент РФ Владимир Путин, заявил украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 31 января заявил, что фракции Госдумы по итогам консультаций выработали общую позицию о необходимости максимально помочь защитить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, обстановка для принятия этого решения «созревает», и парламентарий надеется, что обращение о признании независимости ДНР и ЛНР будет рассмотрено в феврале.
«На это очевидно отреагируют негативно, охарактеризуют как нарушение Минских соглашений и как очередное проявление российской агрессии. Только не думаю, что Госдума признает, потому что КПРФ – это даже не меньшинство. Вот если «Единая Россия» проконсультируется и примет решение, вот тогда будет смысл», - сказал Семченко.
Политолог также подчеркнул, что если ДНР и ЛНР обретут независимость, то для украинцев виноват будет именно президент России Владимир Путин.
«Понятно, что Путин. Простые украинцы каждый день обрабатываются из каждого утюга соответствующим образом. Даже инициативы, которые обнародовали 17 декабря, признали проявлением агрессии России против США. Людям восемь лет говорят, что они свиньи, они уже хрюкают давно. Украина осудит и признает это актом агрессии», - резюмировал Семченко.
Ранее депутаты от КПРФ представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Как заявлял НСН Константин Затулин, один из лидеров «Единой России», глава МИД РФ Сергей Лавров не поддерживает идею одностороннего признания ДНР и ЛНР, поскольку это является «разрывом Минских соглашений».
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