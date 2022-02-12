Дипломаты в тупике? Ученые и военные дают прогноз по ситуации на Украине
Под прикрытием «медиаистерии» о российской агрессии по отношению к Украине могут идти негласные переговоры сторон. Но, похоже, они могут зайти в тупик или будут длиться бесконечно, считают эксперты.
В посольстве России в Киеве заявили, что отечественные дипломаты продолжают работать на Украине, сообщает ТАСС.
«Мы продолжаем свою работу», — цитирует сообщение RT.
Ранее в субботу Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент США планирует в субботу объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что демонстративные действия западных дипломатов и политиков являются лишь фоном для непубличных переговоров России и США.
«Мне кажется, что вся эта паника, демонстративная эвакуация дипломатов из Киева – это просто часть медиаистерии, которая должна сопровождать реальные переговоры между Россией и США, направленные на разграничение сфер влияния. Здесь самые сильные стороны договариваются напрямую, исключая различного рода посредников: Украину, Францию, Германию, и так далее», - отметил аналитик.
Иную точку зрения на ситуацию на Украине высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Он считает, что Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО.
«Что явилось первопричиной того, что НАТО и американцы зашевелились и стали перебрасывать войска? Разве не сосредоточение группировок наших войск под видом учений у границ Украины? Это первый вопрос, а второй – что такое был наш ультиматум американцам и всему Западу? В МИД РФ сказали, что это не меню, из которого можно выбирать, а пакет. Если же вы не примете, то Россия применит военно-технические аргументы. Как это понимать? Естественно, это сыграло на руку президенту США Байдену и американским «ястребам» в Конгрессе. После этого они стали объединяться против России. Мы спровоцировали это напряжение и эскалацию», - сказал Ивашов.
«Тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести ко вводу российских войск в Донбасс, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
«Проблема в том, что, насколько можно судить по переговорам, стороны уперлись в тупик. Лавров характеризует свой диалог, как разговор глухого со стеной, сейчас переговоры «по Минску» кончились ничем.. Сейчас ситуация такая, что та сторона уверена, что у нее все карты в руке, у нас, очевидно, с этим согласиться не могут. Я не думаю, что вероятность этого очень высока, но, боюсь, что такими темпами стороны могут встать на рельсы, которые несут оба поезда навстречу друг другу, и может произойти что-то совсем скверное типа войны… например, Россия не совершает "штурма Украины", но официально под своими знаменами входит в Донбасс. Это я могу представить, что официально входят войска, берут под защиту население и повстанческие республики, и создают «зону отчуждения», из которой выгоняют украинские войска, возможно, с фатальными последствиями для тех, кто не успеет убежать. Но это вилами по воде писано, и лишь один из вариантов развития событий. Может быть, просто будут продолжать переговоры годами», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект, предполагающий введени санкций против стран, оказывающих содействие «агрессии РФ» в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
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