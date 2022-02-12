Дипломаты в тупике? Ученые и военные дают прогноз по ситуации на Украине

«Тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести ко вводу российских войск в Донбасс, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

«Проблема в том, что, насколько можно судить по переговорам, стороны уперлись в тупик. Лавров характеризует свой диалог, как разговор глухого со стеной, сейчас переговоры «по Минску» кончились ничем.. Сейчас ситуация такая, что та сторона уверена, что у нее все карты в руке, у нас, очевидно, с этим согласиться не могут. Я не думаю, что вероятность этого очень высока, но, боюсь, что такими темпами стороны могут встать на рельсы, которые несут оба поезда навстречу друг другу, и может произойти что-то совсем скверное типа войны… например, Россия не совершает "штурма Украины", но официально под своими знаменами входит в Донбасс. Это я могу представить, что официально входят войска, берут под защиту население и повстанческие республики, и создают «зону отчуждения», из которой выгоняют украинские войска, возможно, с фатальными последствиями для тех, кто не успеет убежать. Но это вилами по воде писано, и лишь один из вариантов развития событий. Может быть, просто будут продолжать переговоры годами», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект, предполагающий введени санкций против стран, оказывающих содействие «агрессии РФ» в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

