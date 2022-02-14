Белый дом рассказал, о чем говорили Байден и Зеленский

Президенты договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего политического кризиса. Байден подтвердил Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также отмечается, что глава Белого дома обещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников, если Москва проявит агрессию в отношении Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем, а также призвал в отношении России ввести санкции. Об этом говорится на сайте главы государства.

