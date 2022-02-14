Белый дом рассказал, о чем говорили Байден и Зеленский
Главы США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 февраля провели телефонный разговор, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Белый дом.
Президенты договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего политического кризиса. Байден подтвердил Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины.
Также отмечается, что глава Белого дома обещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников, если Москва проявит агрессию в отношении Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем, а также призвал в отношении России ввести санкции. Об этом говорится на сайте главы государства.
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