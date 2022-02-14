Белый дом рассказал, о чем говорили Байден и Зеленский

Главы США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 февраля провели телефонный разговор, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Белый дом.

Зеленский готовится к переговорам по безопасности с Байденом

Президенты договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего политического кризиса. Байден подтвердил Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также отмечается, что глава Белого дома обещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников, если Москва проявит агрессию в отношении Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем, а также призвал в отношении России ввести санкции. Об этом говорится на сайте главы государства.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // Михайл Маркив
ТЕГИ:УкраинаБайденВладимир Зеленский
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