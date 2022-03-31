«Исторический процесс»: Донбасс и Южная Осетия засобирались в состав России
Южная Осетия намерена провести референдум по вхождению в состав РФ, в ЛНР и ДНР откладывают этот вопрос до завершения боевых действий, а вот Абхазия остается независимой.
Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что республика желает войти в состав России.
По словам Бибилова, республика намерена сделать соответствующие юридические шаги в ближайшее время и провести референдум, который, как позже уточнила пресс-секретарь президента, может состояться после 10 апреля. При этом заявление Бибилова распространила пресс-служба «Единой России». В нем, в частности, говорится, что объединение с РФ является стратегической целью республики.
«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — говорится в заявлении.
Президент частично признанной республики отметил, что осетинский народ сейчас разделен и ему необходимо объединиться в рамках одного государства, поскольку Северная Осетия является регионом Российской Федерации.
Комментируя заявление, сенатор, замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что это предложение не стало неожиданностью, а правовых ограничений для этого шага нет.
«Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор — воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав России», — сказал он.
Климова поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Он заявил, что такой шаг сделает республику сильнее и развитее экономически и политически.
В Абхазии же отметили, что Конституция «абсолютно четко» не позволит республике лишиться своей независимости. Такое заявление сделал спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. По его словам, вопрос о переходе под контроль РФ в республике не обсуждается, однако они поддерживают право Южной Осетии на самоопределение.
О вхождении в состав России на протяжении нескольких лет заявляют и республики Донбасса. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил, что референдум по поводу вхождения Луганской народной республики в состав РФ может пройти уже в ближайшее время, однако вскоре уточнил, что власти ЛНР не ведут подготовку к проведению референдума до завершения военной спецоперации российских войск на Украине.
В середине февраля главы ДНР и ЛНР попросили Россию признать их независимость. Уже 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. Штаб территориальной обороны ДНР 29 марта вынес на повестку вопрос присоединения к России.
«ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин», — указал штаб в своем Telegram-канале.
Экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай в эфире НСН еще год назад заявлял о необходимости для республик Донбасса перейти под российскую юрисдикцию.
«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - заявил Бородай в феврале 2021 года.
Ранее военнослужащие из Южной Осетии были командированы в Донбасс, где они примут участие в российской спецоперации. Об этом написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале
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