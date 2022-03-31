«Исторический процесс»: Донбасс и Южная Осетия засобирались в состав России

Президент частично признанной республики отметил, что осетинский народ сейчас разделен и ему необходимо объединиться в рамках одного государства, поскольку Северная Осетия является регионом Российской Федерации.

Комментируя заявление, сенатор, замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что это предложение не стало неожиданностью, а правовых ограничений для этого шага нет.

«Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор — воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав России», — сказал он.

Климова поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Он заявил, что такой шаг сделает республику сильнее и развитее экономически и политически.

В Абхазии же отметили, что Конституция «абсолютно четко» не позволит республике лишиться своей независимости. Такое заявление сделал спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. По его словам, вопрос о переходе под контроль РФ в республике не обсуждается, однако они поддерживают право Южной Осетии на самоопределение.