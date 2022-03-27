Дело в моменте. В России прокомментировали возможный референдум ЛНР о присоединении к РФ

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН выразил уверенность, что Донбассом дело не ограничится, и к России присоединятся другие территории современной Украины.

«Я уверен, что когда-нибудь и Донбасс, и Мелитополь, и Одесса, и Харьков, и Херсон, и Днепропетровск, и, наверное, даже Киев – войдут в состав новой, переучрежденной России. Россия не идентична РФ, Российской Федерации. Донбасс – и так Россия. И Одесса – Россия, и Харьков – Россия. И Севастополь, и Мелитополь. И Киев, на самом деле, Россия. Россия – это страна. Российская Федерация – это государство. Что до вхождения Донбасса в состав Российской Федерации, то это можно было сделать еще в 2014 году. Это был бы логичный шаг», - подчеркнул он.

Ранее советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН рассказал, что Пушилин выразил настроения и жителей Луганска о вхождении Донбасса в состав России.

