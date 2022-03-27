Дело в моменте. В России прокомментировали возможный референдум ЛНР о присоединении к РФ

Политики поддержали референдум ЛНР о присоединении к России и поспорили о моменте его проведения и новых территориях.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник считает, что в республике в ближайшее время может состояться референдум по вопросу присоединения к России.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет»,— цитирует заявление Пасечника «Луганский информационный центр».

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Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал сомнения в своевременности момента, который может быть выбран для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.

«Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», - сказал он ТАСС.

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе решать вопрос о присоединении к России, если он не противоречит конституциям республик.

«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями», - заявил Клишас РИА Новости, комментируя позицию России по поводу возможного референдума в республиках.

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН выразил уверенность, что Донбассом дело не ограничится, и к России присоединятся другие территории современной Украины.

«Я уверен, что когда-нибудь и Донбасс, и Мелитополь, и Одесса, и Харьков, и Херсон, и Днепропетровск, и, наверное, даже Киев – войдут в состав новой, переучрежденной России. Россия не идентична РФ, Российской Федерации. Донбасс – и так Россия. И Одесса – Россия, и Харьков – Россия. И Севастополь, и Мелитополь. И Киев, на самом деле, Россия. Россия – это страна. Российская Федерация – это государство. Что до вхождения Донбасса в состав Российской Федерации, то это можно было сделать еще в 2014 году. Это был бы логичный шаг», - подчеркнул он.

Ранее советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН рассказал, что Пушилин выразил настроения и жителей Луганска о вхождении Донбасса в состав России.

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ФОТО: РИА Новости
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