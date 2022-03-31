«Авантюристов нет»: В Грузии исключили военный конфликт из-за присоединения Южной Осетии к России

Грузия не будет признавать Южную Осетию частью России, однако военным конфликтом эта ситуация не грозит, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне заявил, что республика желает войти в состав России. В Госдуме допустили, что соответствующие референдум может пройти в мае-июне.