«Авантюристов нет»: В Грузии исключили военный конфликт из-за присоединения Южной Осетии к России

Введение санкций против РФ как «назло маме отморозить пальчик» - комично и контрпродуктивно для экономики Грузии, сказал в эфире НСН Петр Мамрадзе.

Грузия не будет признавать Южную Осетию частью России, однако военным конфликтом эта ситуация не грозит, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне заявил, что республика желает войти в состав России. В Госдуме допустили, что соответствующие референдум может пройти в мае-июне.

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«Любое правительство, которое придет к власти в Грузии, не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, и, конечно же, не будет признавать, что это территория Российской Федерации. При этом никакого опасения (о военных действиях со стороны Грузии – прим. НСН) быть не может, потому что, слава Богу, этот психически неуравновешенный Саакашвили в тюрьме, никаких авантюристов нет, и наше правительство заявляет, что сила никогда применена не будет», - сказал Мамрадзе.

По его словам, возможное вхождение Южной Осетии в состав России вызовет в Грузии возмущение, однако кроме заявлений других рычагов влияния на ситуацию у Тбилиси не будет.

«Эти территории признаны Россией независимыми государствами, там находятся российские пограничники, все это де-факто есть, но де-юре провозглашение, что это территория России и граница РФ будет проходить в 30 км от Тбилиси, конечно, вызовет шквал возмущения. Но кроме заявлений, которые будут сделаны репортерами в Грузии и демократических странах, других рычагов нет», - считает политолог.

Мамрадзе также усомнился, что Грузия присоединится к санкциям в адрес России.

«Экономическое положение Грузии сейчас достаточно тяжелое, - и то что пандемия принесла, и инфляция, и то что туристов не стало, - все это тяжело ударило по стране. А санкциями Грузия может себе только навредить экономически, это получится назло маме отморозить пальчик. Что из Грузии поступает в Россию? А из России будут перекрыты поставки той же муки, пшеницы, энергоносителей», - разъяснил глава Института стратегии и управления.

При этом он допустил, что разговоры о санкциях все-таки могут пойти, поскольку сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подливают масло в огонь.

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«Настроение такое, что, как это не будет комично и контрпродуктивно для экономики Грузии, может быть и об этом (о санкциях – прим. НСН) придется говорить, надо же оправдываться правительству. Нацисты Саакашвили, которые своими руками привели в Абхазию и Южную Осетию российские базы, уже кричат: "Как вы это допустили? Что вы сидите, сложа руки? Надо входить", и тому подобное. Кстати, немало преступников из окружения Саакашвили сейчас поехало на Украину, например, отсидевший срок в грузинских тюрьмах экс-глава МВД Мерабишвили», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, сенатор Сергей Цеков сказал НСН, что присоединение Южной Осетии к России сейчас «абсолютно своевременно». По его мнению, это не вызовет негатива ни в России, ни за ее пределами, и международное положение нашей страны «не усугубится».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Асланов
ТЕГИ:Южная ОсетияГрузия
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