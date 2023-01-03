Удары без передышки. Киев с подачи Вашингтона эскалирует конфликт с Москвой
Российские политики предупреждают о росте влияния США на украинские власти для эскалации конфликта с РФ.
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке на Донбассе из РСЗО HIMARS свидетельствуют о желании Вашингтона усилить «кровавую баню», пишет World Socialist Web Site.
Западные отставные генералы всеми силами хотят столкнуть НАТО и Россию, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
«Есть такие ястребы, которые хотят столкнуть страны, они были и во времена Советского союза. Им Вьетнам немного укоротил руки, когда они потеряли там самолетов больше, чем за всю Вторую мировую войну. Афганистан тоже не вразумил. Мы должны укреплять свои вооруженные силы и быть готовы к любым действиям со стороны Запада. Там все больше и больше людей становятся невменяемыми», - предупредил Соболев.
Украина не предоставит передышку в боевых действиях на новогодние праздники, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
«Противник нам передышку точно не устроит, хоть у него и явно слабеют артиллерийские возможности. В основном сейчас ВСУ сосредоточены на артиллерийском терроре в Донецке. Основная цель ВСУ — не столько уничтожить объекты инфраструктуры, сколько морально сломить граждан России. Они искренне считают, что деморализованные россияне затруднят дальнейшее проведение спецоперации. Но этого не произойдет», — считает Бородай.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артёмовске (Бахмут - украинское название) Вооруженные силы Украины сформировали «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение российский войск идет с большим трудом, передает РИА Новости.
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