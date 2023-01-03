Удары без передышки. Киев с подачи Вашингтона эскалирует конфликт с Москвой

Украина не предоставит передышку в боевых действиях на новогодние праздники, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.



«Противник нам передышку точно не устроит, хоть у него и явно слабеют артиллерийские возможности. В основном сейчас ВСУ сосредоточены на артиллерийском терроре в Донецке. Основная цель ВСУ — не столько уничтожить объекты инфраструктуры, сколько морально сломить граждан России. Они искренне считают, что деморализованные россияне затруднят дальнейшее проведение спецоперации. Но этого не произойдет», — считает Бородай.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артёмовске (Бахмут - украинское название) Вооруженные силы Украины сформировали «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение российский войск идет с большим трудом, передает РИА Новости.





