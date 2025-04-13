Мерц заявил, что не следует недооценивать выносливость России
13 апреля 202503:30
Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в интервью Handelsblatt предостерег от недооценки выносливости России.
Политик подверг критике мнение, что Москва может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.
Мерц отметил, что вряд ли конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции.
Ранее Мерц договорился о создании правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru