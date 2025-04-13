Испорченный отдых: Около 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета

Самолет с россиянами, которых в Тунисе подозревали в причастности к терроризму, приземлился в Шереметьево

Администрация США решила освободить от взаимных пошлин смартфоны и компьютеры

В Петербурге актер театра имени Ленсовета Илья Дель получил ножевое ранение

Из-за сильных штормов в Пекине и на севере КНР приостановлено транспортное сообщение

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» 1:1 в гостевом матче 24-го тура РПЛ