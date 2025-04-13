Испорченный отдых: Около 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета
Около 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета, сообщает Telegram-канал Mash.
Люди не могут улететь в Москву рейсом ZF 2902 Azur Air. Вылет должен был состояться 12 апреля в 12:50 (8:50 мск), однако его трижды переносили. Пассажиры сидели в аэропорту без горячего питания. По их словам, на «горячей линии» авиакомпании их перенаправляют в турагентства. По последним данным, вылет отложили на утро 13 апреля. В Azur Air завили, что задержали рейс «в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы».
Похожая проблема у Azur Air была и днем ранее. Самолёт Сочи — Пхукет вылетел с 20-часовой задержкой, а в итоге вернулся в аэропорт Сочи.
Ранее россияне застряли на Пхукете из-за неприлетевшего лайнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru