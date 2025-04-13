СМИ: Истребитель F-16 ВСУ сбит российской ракетой


Потерпевший крушение украинский истребитель F-16 сбит российской ракетой, сообщает BBC.

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По данным вещательной корпорации, всего армия России выпустила по самолету три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37.

F-16 выполнял боевые задачи на участке, где нет украинских систем противовоздушной обороны. Уничтожение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее истребитель F-16 вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в небе над Сумской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияИстребительВСУ

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