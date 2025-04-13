Симоньян заявила, что Украину ждет разделение по примеру Польши

Украину поделят так же, как когда-то это было сделано с территорией Польши, сообщила в эфире ТВЦ главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

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По ее словам, «никакая» судьба не ждет Украину. Журналистка указала, что России не надо «чужого», она заберет «свои русские территории».

Симоньян отметила, что частью РФ станут те территории, «где нам рады».

Ранее Симоньян написала роман о конце света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМаргарита Симоньян

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