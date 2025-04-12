СМИ: Спрос на туры на середину июня вырос на 16%
Спрос на туры на середину июня вырос на 16%, поскольку в 2025 году россиян ожидают длинные выходные с 12 по 15 июня. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервисов бронирования.
При этом наибольшей популярностью пользуются такие направления, как Турция, Египет, Китай, ОАЭ, Тунис, Абхазия. Спрос на поездки в Турцию увеличился на 80%, хотя средняя стоимость подобных туров выросла на 4,2%, до 244,7 тысячи рублей.
Россияне также проявляют интерес к поездкам по России, как сообщает Ozon Travel, число бронирований билетов на самолет по стране выросло почти на 70%. Для отдыха в июне многие выбирают Сочи, Калининград, Москву и Санкт-Петербург.
Ранее сообщались, что туроператоры продали 70% всех зарубежных туров и на майские праздники. Как рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в эти праздничные дни россияне традиционно путешествуют по стране, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и города «Золотого кольца».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru