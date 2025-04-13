Симоньян: Зеленский стал зависим от наркотиков

Президент Украины Владимир Зеленский пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества и в результате стал зависим, сообщила в эфире ТВЦ главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

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По ее словам, поэтому глава государства «ведет себя так, что нам, всем нормальным людям, не сидящим на наркотиках… это просто даже сложно понять». Журналистка напомнила о поведении Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома, отметив, что «нормальный человек» не будет себя так вести, находясь не под наркотическим опьянением.

Ранее американский актер Джон Макгинли, который сыграл доктора Кокса в сериале «Клиника», обратился в соцсетях с призывом к Зеленскому начать лечение от наркомании и позаботиться о себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Маргарита СимоньянНаркотикиВладимир Зеленский

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