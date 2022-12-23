«Невменяемые»: Генерал ответил на призыв из НАТО начать войну с Россией
Россия должна укреплять свои вооруженные силы и быть готовой к любым действиям со стороны Запада, там появляется все больше невменяемых людей, отметил в эфире НСН Виктор Соболев.
Западные отставные генералы не несут никакой ответственности за свои заявления, они всеми силами хотят столкнуть НАТО и Россию, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Накануне издание Bild сообщило, что экс-командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав считает, что западным странам необходимо поставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы украинская армия получила возможность атаковать Россию на ее территории. Виктор Соболев отметил, что предыдущие войны ничему не научили западных генералов.
«Отставные генералы не несут никакой ответственности за то, что говорят. Бридлав не имеет никакого доступа к принятию решений. Есть такие ястребы, которые хотят столкнуть страны, они были и во времена Советского союза. Им Вьетнам немного укоротил руки, когда они потеряли там самолетов больше, чем за всю Вторую мировую войну. Афганистан тоже не вразумил. Мы должны укреплять свои вооруженные силы и быть готовы к любым действиям со стороны Запада. Там все больше и больше людей становятся невменяемыми», - сказал Соболев.
Ранее газета The Washington Post отмечала, что президент США Джо Байден по-прежнему опасается эскалации конфликта на Украине и беспокоится о том, чтобы «не зайти слишком далеко и слишком быстро», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+7 409 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 275 / сут.
- Россияне назвали стоимость новогоднего стола
- На ВДНХ с 2 по 8 января пройдет новогодний фестиваль для всей семьи
- В Чехии требуют от России гарантий о ненападении на соседей
- Песков: Указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен
- РСА: Запчасти для автомобилей в России подорожали в среднем на 27,7%
- Матвиенко рекомендовала региональным властям покупать отечественные машины
- Экономист назвал предел падения курса доллара
- Цифровой рубль может появиться в России до конца года
- СМИ: Конфликт на Украине может стать жестче из-за политики Вашингтона
- Силовики проверяют главу приграничного с Украиной района Белгородчины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru