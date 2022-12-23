«Невменяемые»: Генерал ответил на призыв из НАТО начать войну с Россией

Накануне издание Bild сообщило, что экс-командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав считает, что западным странам необходимо поставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы украинская армия получила возможность атаковать Россию на ее территории. Виктор Соболев отметил, что предыдущие войны ничему не научили западных генералов.

«Отставные генералы не несут никакой ответственности за то, что говорят. Бридлав не имеет никакого доступа к принятию решений. Есть такие ястребы, которые хотят столкнуть страны, они были и во времена Советского союза. Им Вьетнам немного укоротил руки, когда они потеряли там самолетов больше, чем за всю Вторую мировую войну. Афганистан тоже не вразумил. Мы должны укреплять свои вооруженные силы и быть готовы к любым действиям со стороны Запада. Там все больше и больше людей становятся невменяемыми», - сказал Соболев.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что президент США Джо Байден по-прежнему опасается эскалации конфликта на Украине и беспокоится о том, чтобы «не зайти слишком далеко и слишком быстро», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

