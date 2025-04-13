Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на форуме в Анталье
13 апреля 202502:01
Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Анталье вызвало ажиотаж, сообщает РИА Новости.
Желающие послушать выступление дипломата начали собираться за 30 минут до начала пресс-конференции, однако вскоре в зале не осталось свободных мест. Охрана перестала впускать туда как журналистов, так и других посетителей форума.
Лавров заявил, что при регулировании украинского вопроса Россию больше заботят люди, а не территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru