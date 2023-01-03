Евгений Пригожин заявил о сложностях в продвижении в Артёмовске из-за линий обороны ВСУ
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артёмовске (Бахмут - украинское название) Вооруженные силы Украины сформировали «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение идет с большим трудом, передает РИА Новости.
Предприниматель назвал Артёмовск «крепостью в каждом доме», борьба за которые идет иногда несколько недель. После того, как взят один дом, берут следующий, но речи о прорыве обороны украинских военных пока не идет, сообщает RT.
«Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артёмовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров — рубеж обороны», — цитирует Евгения Пригожина Газета.ru.
По словам командира одного из отрядов группы с позывным «Механ», он с 2014 года находится на фронте и встречает там восьмой Новый год подряд. Он считает, что наступивший Новый год стал самым ярким, потому что он «самый жесткий». «Механ» подчеркнул, что бойцам не хватает техники, прежде всего, БМП-3 и снарядов, чтобы быстрее взять Артёмовск.
Ранее экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.
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