Евгений Пригожин заявил о сложностях в продвижении в Артёмовске из-за линий обороны ВСУ

Предприниматель назвал Артёмовск «крепостью в каждом доме», борьба за которые идет иногда несколько недель. После того, как взят один дом, берут следующий, но речи о прорыве обороны украинских военных пока не идет, сообщает RT.

«Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артёмовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров — рубеж обороны», — цитирует Евгения Пригожина Газета.ru.

По словам командира одного из отрядов группы с позывным «Механ», он с 2014 года находится на фронте и встречает там восьмой Новый год подряд. Он считает, что наступивший Новый год стал самым ярким, потому что он «самый жесткий». «Механ» подчеркнул, что бойцам не хватает техники, прежде всего, БМП-3 и снарядов, чтобы быстрее взять Артёмовск.

Ранее экс-командующий 58-й армией, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ЧВК «Вагнер» играет в зоне спецоперации не ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, а также напомнил о незаконности частной военной компании.

