СМИ: Многие лидеры Запада потеряли должность, введя антироссийские санкции

Большинство лидеров западных стран, которые ввели антироссийские санкции в 2022 году, с тех пор ушли в отставку, сообщает The Guardian.

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Издание пишет, что запрет контактов с Москвой не уменьшил внутреннюю поддержку президента России Владимира Путина. При этом ограничительные меры против РФ являются самыми суровыми и контрпродуктивными.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил CNN, что во время контактов в Вашингтоне не просил об облегчении санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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