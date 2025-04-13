СМИ: Многие лидеры Запада потеряли должность, введя антироссийские санкции
13 апреля 202501:30
Большинство лидеров западных стран, которые ввели антироссийские санкции в 2022 году, с тех пор ушли в отставку, сообщает The Guardian.
Издание пишет, что запрет контактов с Москвой не уменьшил внутреннюю поддержку президента России Владимира Путина. При этом ограничительные меры против РФ являются самыми суровыми и контрпродуктивными.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил CNN, что во время контактов в Вашингтоне не просил об облегчении санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru