Гуляев представил капсульную коллекцию в сотрудничестве с «Роскосмосом»

«Эта коллекция – моя личная история. Я родился вблизи космодрома "Байконур", видел, как взлетают ракеты, чувствовал эту мощь. В каждом изделии – не просто принт, а эмоции»,- отметил Гуляев.

В новой коллекции представлены спортивные костюмы и футболки с принтами, которые основаны на реальных фотографиях. Изображения иллюстрируют развитие космической отрасли в России. Одежда будет представлена в магазинах «PROКОСМОС» по всей России, также она доступна к заказу онлайн.

Ранее Гуляев также рассказал «Радиоточке НСН», что в грядущих весеннем и летнем сезонах в тренде будут приталенные силуэты, макси пальто, юбки, длинные пиджаки и жакеты, при этом предметы гардероба из прошлой коллекции можно актуализировать новыми аксессуарами.

