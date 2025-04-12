Гуляев представил капсульную коллекцию в сотрудничестве с «Роскосмосом»
Дизайнер Игорь Гуляев в бутике своего бренда IGORGULYAEV представил капсульную коллекцию «GULЯЙ, Вселенная», разработанная совместно с сетью магазинов «PROКОСМОС». На событии побывал специальный корреспондент НСН.
«Эта коллекция – моя личная история. Я родился вблизи космодрома "Байконур", видел, как взлетают ракеты, чувствовал эту мощь. В каждом изделии – не просто принт, а эмоции»,- отметил Гуляев.
В новой коллекции представлены спортивные костюмы и футболки с принтами, которые основаны на реальных фотографиях. Изображения иллюстрируют развитие космической отрасли в России. Одежда будет представлена в магазинах «PROКОСМОС» по всей России, также она доступна к заказу онлайн.
Ранее Гуляев также рассказал «Радиоточке НСН», что в грядущих весеннем и летнем сезонах в тренде будут приталенные силуэты, макси пальто, юбки, длинные пиджаки и жакеты, при этом предметы гардероба из прошлой коллекции можно актуализировать новыми аксессуарами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гуляев представил капсульную коллекцию в сотрудничестве с «Роскосмосом»
- СМИ: Исполнительница хита «Матушка-земля» удвоила гонорар за концерт
- В России вырос спрос на книги, представленные в третьем сезоне сериала «Белый лотос»
- Лавров заявил, что при урегулировании на Украине РФ волнуют люди, а не территории
- На юге России зафиксирован апрельский снегопад
- Минобороны РФ: Российская авиация нанесла удар по украинскому авиапредприятию
- В Севастополе впервые проходят прослушивания в театральную школу Олега Табакова
- СМИ: Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике
- Глеб Калюжный снимается в военном фильме в ДНР
- СМИ: В России на 25% подорожают лимоны из-за неурожая в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru