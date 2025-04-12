В Костроме завершился международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»
В Костромской области прошел международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев».
За три дня фестиваль посетило свыше 60 тысяч человек. Площадки события разместились в 11 городахи 105 поселках и деревнях региона, сообщает RT.
В программу вошло 12 документальных фильмов о спецоперации. Среди них и картины, которые были сняты зарубежными режиссерами. Помимо прочего состоялись круглые столы, а также открытые встречи с бойцами, военкорами, правозащитниками.
Ранее актер Эммануил Виторган заявил, что военные фильмы, включая картины на тему спецоперации, очень важны для молодежи. По его словам, такие проекты наглядно показывают, что такое «хорошо», а что такое «плохо», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гуляев представил капсульную коллекцию в сотрудничестве с «Роскосмосом»
- СМИ: Исполнительница хита «Матушка-земля» удвоила гонорар за концерт
- В России вырос спрос на книги, представленные в третьем сезоне сериала «Белый лотос»
- Лавров заявил, что при урегулировании на Украине РФ волнуют люди, а не территории
- На юге России зафиксирован апрельский снегопад
- Минобороны РФ: Российская авиация нанесла удар по украинскому авиапредприятию
- В Севастополе впервые проходят прослушивания в театральную школу Олега Табакова
- СМИ: Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике
- Глеб Калюжный снимается в военном фильме в ДНР
- СМИ: В России на 25% подорожают лимоны из-за неурожая в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru