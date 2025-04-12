В Костроме завершился международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»

В Костромской области прошел международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев».

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За три дня фестиваль посетило свыше 60 тысяч человек. Площадки события разместились в 11 городахи 105 поселках и деревнях региона, сообщает RT.

В программу вошло 12 документальных фильмов о спецоперации. Среди них и картины, которые были сняты зарубежными режиссерами. Помимо прочего состоялись круглые столы, а также открытые встречи с бойцами, военкорами, правозащитниками.

Ранее актер Эммануил Виторган заявил, что военные фильмы, включая картины на тему спецоперации, очень важны для молодежи. По его словам, такие проекты наглядно показывают, что такое «хорошо», а что такое «плохо», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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