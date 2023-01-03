В Самарской области почтили память погибших в Макеевке

В начале мероприятия состоялся церковный молебен по погибшим. Участники митинга на площади Славы также почтили память мобилизованных минутой молчания,. Состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

«Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет… Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», — заявила глава женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Сообщается, что память погибших военнослужащих также почтили в Тольятти. На мемориальное мероприятие горожане пришли в парк Победы. У Вечного огня собрались участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций, жители города.

Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь.



