Угрозы Зеленского и «ответка» по Киеву: Россия и Украина не сошлись в датах перемирия
Россия объявила перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы, однако на Украине заявили, что ничего об этом не знают. При этом Москва предупредила, что в этот раз Украине не миновать ударов по Киеву в случае провокаций.
Россия объявила двухдневное перемирие в честь Дня Победы, которое продлится 8 и 9 мая. Минобороны РФ также выпустило предупреждение о том, что если украинская сторона нарушит перемирие, то Россия нанесет ответный удар по центру Киева, чего раньше не делала из-за гуманных соображений. В связи с этим ведомство уведомило жителей украинской столицы о необходимости своевременно покинуть город. В МО РФ отметили, что недавние угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского об атаках на 9 Мая не остались без внимания.
НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ПЕРЕМИРИЯ
Напомним, что ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду Победы в честь праздника в Москве. Об этом он заявил во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал украинский лидер.
При этом накануне политик написал в своем Telegram-канале, что не получал официального предложения российских властей о перемирии 8 и 9 мая, объявив, в свою очередь, режим «тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что украинская сторона в этот период будет действовать зеркально.
В России уже отреагировали на заявление президента Украины, отметив, что это является не более чем тактической уловкой. Таким мнением поделился депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая», - отметил он.
По словам Слуцкого, сыграло «уязвленное самолюбие» Зеленского, так как вопрос перемирия обсуждала Москва и Вашингтон, однако напрямую к президенту Украины никто не обращался. Также российский политик напомнил, что на самом деле Зеленскому и его команде не нужно перемирие, а нацелен он лишь на провокации.
При этом жителей Москвы уже предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и сотовой связи в период с 5 по 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий – уведомления были направлены жителям в СМС от сотовых операторов.
Также уточняется, что москвичи и жители регионов могут испытывать сложности при использовании геосервисов, безналичной оплате и при пользовании банкоматов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил россиян, что ограничения связаны с мерами безопасности и напомнил о сервисах из «белых списков», которые продолжат работу в условиях ограничений.
КТО ПРИЕДЕТ НА ПРАЗДНИК
Тем временем стало известно, что власти Чехии разрешили пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго.
Напомним, что сам Фицо сообщил о планах принять участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Москве в начале апреля. Как писали РИА Новости, политик собирается возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Накануне премьер-министра Словакии также сообщил, что посетить Москву на 9 мая – это его моральный долг, отметив, что стыдиться ему нечего.
«Я должен стыдиться поехать в Москву положить на Могилу Неизвестного солдата Красной Армии красные гвоздики? Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», - сказал он на торжественном мероприятии в День труда. Трансляцию вел YouTube-канал партии Smer.
В рамках его визита в Москву запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, а вот участвовать в параде он не будет, раскрыл свои планы словацкий политик.
При этом, как пишет The European Conservative, поездка Фицо в Москву на День Победы усугубила разногласия внутри Евросоюза, что показала реакция стран ЕС. Так, например, несмотря на то, что Чехия одобрила пролет борта политика в своем воздушном пространстве, прибалтийские страны и Польша отказались пропускать правительственный самолет.
В Эстонии тем временем готовятся отмечать альтернативу российскому Дню Победы. 9 мая премьер-министр Кристен Михал прибудет в Нарву на концерт по случаю Дня Европы. Паздничные мероприятия пройдут на Рыночной и Стокгольмской площадях — в непосредственной близости от российской границы.
Однако многие жители Эстонии приобретают туры к границе России, чтобы посмотреть именно празднование Дня Победы, пишет «Царьград». В материале уточняется, что несмотря на запрет в стране на георгиевские ленты, публичное празднование 9 Мая, а также трансляции российского телевидения, жители Эстонии хранят символы воинской славы «под подушкой», следят за российскими новостями по VPN и тайно отмечают главные российские праздники.
