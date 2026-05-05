НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ПЕРЕМИРИЯ

Напомним, что ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду Победы в честь праздника в Москве. Об этом он заявил во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал украинский лидер.

При этом накануне политик написал в своем Telegram-канале, что не получал официального предложения российских властей о перемирии 8 и 9 мая, объявив, в свою очередь, режим «тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что украинская сторона в этот период будет действовать зеркально.

В России уже отреагировали на заявление президента Украины, отметив, что это является не более чем тактической уловкой. Таким мнением поделился депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая», - отметил он.

По словам Слуцкого, сыграло «уязвленное самолюбие» Зеленского, так как вопрос перемирия обсуждала Москва и Вашингтон, однако напрямую к президенту Украины никто не обращался. Также российский политик напомнил, что на самом деле Зеленскому и его команде не нужно перемирие, а нацелен он лишь на провокации.

При этом жителей Москвы уже предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и сотовой связи в период с 5 по 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий – уведомления были направлены жителям в СМС от сотовых операторов.