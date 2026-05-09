Хинштейн: За сутки над Курской областью сбили 119 БПЛА ВСУ
За сутки над Курской областью российские силы ПВО ликвидировали 119 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, это произошло с 09:00 часов по московскому времени 8 мая до 09:00 утра 9 мая.
Политик добавил, что ВСУ 138 раз применили артиллерию по отселенным районам, а также 18 раз использовали дроны для атак с применением взрывных устройств. В результате этого никто не пострадал, уточнил Хинштейн.
Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе при атаке БПЛА ВСУ пострадал мирный житель, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
