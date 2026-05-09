«Мы помним!»: В Архангельской области безвозмездно помогают ветеранам войны

Сегодня в России осталось чуть более семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Многим из них необходима безвозмездная помощь. В Архангельской области на апрель 2025 года проживало 43 ветерана, сообщили в правительстве региона.

Для них в регионе действует благотворительный проект "Мы помним!" - он призван оказать реальную адресную помощь, основываясь на насущных потребностях ветеранов.

В рамках проекта они области получают бытовую технику, мебель, одежду, медикаменты. Инициатором акции выступил предприниматель Максим Архипов.

«Память о войне очень скоро перейдет в архивы. Мы должны сохранить эту память, а главное – показать ветеранам, что мы их помним, ценим и благодарны», – отметил он.

Среди тех, кто уже получил долгожданную помощь, – ветеран из Северодвинска Максим Самуилович Симкин, обладатель множества медалей, включая "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В свои 99 лет он полон оптимизма и мечтает отметить столетний юбилей в кругу родных и друзей.

Еще один ветеран получивший заслуженные подарки, — Василий Григорьевич Елфимов из Архангельска, ему в 2026 году исполнится 100 лет. В его личной копилке – медали Ушакова, «За оборону Советского Заполярья», орден Отечественной войны II степени.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что ветераны Великой отечетсвенной войны имеют право на получение двух пенсий.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Участники акции «Мы помним» с ветераном ВОВ Максимом Симкиным из Северодвинска

Горячие новости

Все новости

партнеры