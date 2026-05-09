«Мы помним!»: В Архангельской области безвозмездно помогают ветеранам войны

Сегодня в России осталось чуть более семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Многим из них необходима безвозмездная помощь. В Архангельской области на апрель 2025 года проживало 43 ветерана, сообщили в правительстве региона.

Для них в регионе действует благотворительный проект "Мы помним!" - он призван оказать реальную адресную помощь, основываясь на насущных потребностях ветеранов.



В рамках проекта они области получают бытовую технику, мебель, одежду, медикаменты. Инициатором акции выступил предприниматель Максим Архипов.



«Память о войне очень скоро перейдет в архивы. Мы должны сохранить эту память, а главное – показать ветеранам, что мы их помним, ценим и благодарны», – отметил он.



Среди тех, кто уже получил долгожданную помощь, – ветеран из Северодвинска Максим Самуилович Симкин, обладатель множества медалей, включая "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В свои 99 лет он полон оптимизма и мечтает отметить столетний юбилей в кругу родных и друзей.



Еще один ветеран получивший заслуженные подарки, — Василий Григорьевич Елфимов из Архангельска, ему в 2026 году исполнится 100 лет. В его личной копилке – медали Ушакова, «За оборону Советского Заполярья», орден Отечественной войны II степени.



Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что ветераны Великой отечетсвенной войны имеют право на получение двух пенсий.

