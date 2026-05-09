В Москве начался Парад Победы

В 2026 году парад в честь 81-й годовщины Великой Победы проходит без участия военной техники. При этом в мероприятии будут задействованы пешие колонны и авиация, в том числе штурмовики Су-25.

На трибунах на Красной площади присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, бойцы СВО, Герои России, глава государства Владимир Путин. В этом году на праздник приехали лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Словакии, Лаоса, Малайзии и ряд других иностранных политиков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН объяснил, что военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте.