В Москве начался Парад Победы
В российской столице на Красной площади начался Парад Победы. Трансляцию праздничного мероприятия ведут многие телеканалы и другие СМИ.
Шествие традиционно началось в 10:00 по московскому времени. Парадом впервые командует главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев. Также на открытом представительском автомобиле на Красную площадь в Москве выехал министр обороны России Андрей Белоусов.
В 2026 году парад в честь 81-й годовщины Великой Победы проходит без участия военной техники. При этом в мероприятии будут задействованы пешие колонны и авиация, в том числе штурмовики Су-25.
На трибунах на Красной площади присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, бойцы СВО, Герои России, глава государства Владимир Путин. В этом году на праздник приехали лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Словакии, Лаоса, Малайзии и ряд других иностранных политиков.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН объяснил, что военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте.
