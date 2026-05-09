Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве

9 мая во время проведения Парада Победы в Москве на Красной пощади российский президент Владимир Путин обратился с речью к россиянам. Трансляцию мероприятия ведут многие телеканалы и ряд других СМИ.

Глава государства поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот праздник является для страны священным. В 2026 году отмечается 81-я годовщина Великой Победы.

Путин отметил, что в РФ чтят заветы и наследие солдат Победы. Президент напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и спас мир.