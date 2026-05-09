Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве
9 мая во время проведения Парада Победы в Москве на Красной пощади российский президент Владимир Путин обратился с речью к россиянам. Трансляцию мероприятия ведут многие телеканалы и ряд других СМИ.
Глава государства поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот праздник является для страны священным. В 2026 году отмечается 81-я годовщина Великой Победы.
Путин отметил, что в РФ чтят заветы и наследие солдат Победы. Президент напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и спас мир.
Отдельно российский лидер заявил, что подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов СВО. По словам Путина, победа в спецоперации куется и на поле боя, и в тылу, и как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди.
«Наше дело правое, а победа всегда была и всегда будет за нами», - заявил российский президент.
Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заметил, что Владимир Путин каждое 9 мая выступает с масштабной речью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Хинштейн: За сутки над Курской областью сбили 119 БПЛА ВСУ
- Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве
- «Мы помним!»: В Архангельской области безвозмездно помогают ветеранам войны
- В Москве начался Парад Победы
- Ударим по Киеву? Чем обернутся для Украины угрозы Зеленского к Параду в Москве
- Захарова заявила, что Россия едина в противостоянии угрозам Зеленского
- В Донецке при атаке украинского БПЛА пострадал мужчина
- Захарова рассказала о своих любимых песнях Победы
- Пять человек пострадали в ДТП в Улан-Удэ
- В штате Луизиана после взрыва загорелся нефтеперерабатывающий завод