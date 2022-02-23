Турецкий гамбит. Кого Эрдоган выбрал для жертвы?

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин также напомнил, что украинские власти категорически отказались от выполнения Минских соглашений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться ни от Москвы, ни от Киева, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.