Турецкий гамбит. Кого Эрдоган выбрал для жертвы?
Президент Турции не хочет выбирать между Россией и Украиной в ситуации с Донбассом и двулично примеряет статус миротворца.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин также напомнил, что украинские власти категорически отказались от выполнения Минских соглашений.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться ни от Москвы, ни от Киева, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.
Турецкий политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание на то, что ни одна официальная политическая партия Турции не выступает за нарушение целостности территорий других стран. Он напомнил, что турецкое государство следует такой же идее и по ситуации внутри Украины.
«По украинской тематике мы тоже придерживаемся международных норм территориальной целостности. И в Сирии это так, и в Ираке, и в Иране, и в Азербайджане. Турецкая официальная политика - это приверженность международным нормам и уважение территориальной целостности соседних государств. Это может быть призыв к демократии, к правам человека, но это необязательно какое-то изменение территориальной целостности страны. В России то же самое. А оппозиция - не обязательно имеется в виду партия. Кто-то лично, может быть, не любит президента Турции или России», - резюмировал Тогрул Исмаил.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу лидеров России и Украины, рассчитывая усилить своё влияние в мировой политике. Так Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал его инициативу независимый политолог Дмитрий Орешкин.
«Он очень озабочен своим местом в истории. Но эта встреча никогда не состоится, потому что Путину совершенно не интересно встречаться с Зеленским. Зачем? Какой нужен Путину результат от Зеленского? Ему нужно, чтобы Зеленский исчез, а договариваться с ним о способах исчезновения вряд ли есть смысл. Зеленский усилил свои политические позиции, он набрал очень влиятельных союзников, получил практически бесплатно дополнительные деньги на обеспечение обороны от США и от Германии. Всё НАТО и всё общественное мнение консолидировано в интересах Украины. И встреча с Зеленским Путину совершенно не нужна. Это может быть воспринято как слабость», - отметил эксперт.
Хлопоты Эрдогана можно расценивать как циничное оскорбление России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«У Эрдогана просто переизбыток цинизма. Турция – это "натовское" государство, тесно сотрудничающее с Украиной в плане перевооружения ее армии. Про Байрактар никто не забыл? А про заявления министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу о том, что в случае конфликта Москвы и Киева, Турция будет на стороне Украины? Я уже не говорю о так называемом двухстороннем сотрудничестве в азовско-черноморском бассейне. Это оскорбление дальше некуда», - подчеркнул он.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пошутил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт на Украине.
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