«Никаких экспансий»: В Турции заявили о единении тюркских земель без развала России

Также политолог обратил внимание на то, что ни одна официальная политическая партия Турции не выступает за нарушение целостности территорий других стран. Он напомнил, что турецкое государство следует такой же идее и по ситуации внутри Украины.

«По украинской тематике мы тоже придерживаемся международных норм территориальной целостности. И в Сирии это так, и в Ираке, и в Иране, и в Азербайджане. Турецкая официальная политика - это приверженность международным нормам и уважение территориальной целостности соседних государств. Это может быть призыв к демократии, к правам человека, но это необязательно какое-то изменение территориальной целостности страны. В России то же самое. А оппозиция - не обязательно имеется в виду партия. Кто-то лично, может быть, не любит президента Турции или России», - резюмировал Тогрул Исмаил.

На саммите Тюркского совета 12 ноября 2021 года организация сменила название на Организацию тюркских государств. В своем выступлении на мероприятии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации». После прошедшего саммита глава националистов Турции и политический союзник Эрдогана внутри страны Девлет Бахчели подарил ему карту тюркского мира, на которой треть территории России включена в него.

