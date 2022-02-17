«Никаких экспансий»: В Турции заявили о единении тюркских земель без развала России
Турция придерживается территориальной целостности стран, а объединить тюркские земли можно официальным путем, заявил политолог Исмаил Торгул.
У властей Турции есть идея об объединении тюркских земель, но это не будет происходить насильственным путем, страна не рассматривает экспансию и не станет заниматься развалом России, заявил турецкий политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Турецкое издание Karar назвало «автономными тюркскими республиками», не имеющими независимости, 10 российских регионов. По его версии, это, в частности, Татарстан, Якутия, Дагестан, Республики Хакасия и Тыва. Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган зовет российского коллегу Владимира Путина в гости договариваться с Украиной.
«Да, идея об объединении тюркских государств и народов есть, но это должно быть не насильственным путем, а путем различных официальных структур. Сейчас существует Организация тюркских государств и так далее. У Турции хорошие отношения с Татарстаном и другими регионами России, где проживает тюркоязычное население. Думаю, никаких преград в вопросе взаимоотношений нет. Лидеры Татарстана и других регионов посещают Турцию свободно, ведут переговоры. Турция придерживается улучшению взаимоотношений с Россией. Конечно, проблемы есть на различных уровнях, но не думаю, что у Турции есть идеи развала России или какого-либо соседнего государства», - сказал Тогрул Исмаил.
Комментируя сообщение издания Karar об автономных тюркских республиках, политолог отметил, что Турция на сегодняшний день строго придерживается норм территориальной целостности соседних государств.
«Никаких идей экспансий нет. Может кто-то что-то и написал, но это ерунда, у турецкого государства нет такой политики вообще. Раньше издание Karar было популярно, а сейчас вообще существует оппозиционно. К какой оппозиции оно относится, также не понятно. Может, кому-то не нравится улучшение отношений между Россией и Турцией. В России тоже очень много различных сайтов, где выходит какая-то глупая писанина. Например, про казахстанские события, что якобы это все Турция организовала. Но у Турции нет понятия "экспансия" по отношению к соседним государствам. Турция придерживается международных норм, где идет речь о территориальной целостности соседних государств», - подчеркнул он.
Также политолог обратил внимание на то, что ни одна официальная политическая партия Турции не выступает за нарушение целостности территорий других стран. Он напомнил, что турецкое государство следует такой же идее и по ситуации внутри Украины.
«По украинской тематике мы тоже придерживаемся международных норм территориальной целостности. И в Сирии это так, и в Ираке, и в Иране, и в Азербайджане. Турецкая официальная политика - это приверженность международным нормам и уважение территориальной целостности соседних государств. Это может быть призыв к демократии, к правам человека, но это необязательно какое-то изменение территориальной целостности страны. В России то же самое. А оппозиция - не обязательно имеется в виду партия. Кто-то лично, может быть, не любит президента Турции или России», - резюмировал Тогрул Исмаил.
На саммите Тюркского совета 12 ноября 2021 года организация сменила название на Организацию тюркских государств. В своем выступлении на мероприятии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации». После прошедшего саммита глава националистов Турции и политический союзник Эрдогана внутри страны Девлет Бахчели подарил ему карту тюркского мира, на которой треть территории России включена в него.
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