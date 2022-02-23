Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться ни от Москвы, ни от Киева, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Эрдоган предложил снять напряженность между Россией и Украиной

По словам турецкого лидера, у республики имеются политические, военные и экономические отношения как с Россией, так и с Украиной.

«Если вы скажете: «Откажитесь от Украины», мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от неё, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения» , - подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что считает неприемлемым решение России признать самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики. По его словам, решение Москвы не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины»

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ФОТО: РИА Новости
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