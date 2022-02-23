Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России и Украины

По словам турецкого лидера, у республики имеются политические, военные и экономические отношения как с Россией, так и с Украиной.

«Если вы скажете: «Откажитесь от Украины», мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от неё, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения» , - подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что считает неприемлемым решение России признать самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики. По его словам, решение Москвы не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины»

