Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk назвал неприемлемым решение России признать самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики.

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По его словам, решение Москвы не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Считаем такое решение России неприемлемым. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», - заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган выразил уверенность в том, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений, мирным и дипломатическим путём.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЛНРДНРРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
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