Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk назвал неприемлемым решение России признать самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики.
По его словам, решение Москвы не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины».
«Считаем такое решение России неприемлемым. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», - заключил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган выразил уверенность в том, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений, мирным и дипломатическим путём.
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