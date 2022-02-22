Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР

По его словам, решение Москвы не только «противоречит Минским соглашениям», но и «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Считаем такое решение России неприемлемым. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», - заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган выразил уверенность в том, что ситуация на Украине может быть преодолена в рамках Минских соглашений, мирным и дипломатическим путём.

