Цена выживания. Сколько будет вакцина от COVID-19?

А утром 22 ноября глава биотехнологической компании США Moderna Стефан Бансель назвал цену производства своей вакцины. Одна доза препарата для импорта в другие страны составит 25–37 долларов, заявил Бансель и отметил, что считает эту цену справедливой. Он подчеркнул, что на конечную цену вакцины для продажи будут влиять объемы закупки, пишут «Невские новости».

Выступая на саммите Группы двадцати (G20) 20 ноября, Путин заявил о неизбежной конкуренции на рынке вакцин. Несмотря на это, считает российский лидер, портфель препаратов против коронавируса нужно формировать исходя из гуманитарных целей.

«Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием. Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин.

Пока же Кремль наблюдает за игроками на рынке вакцин и не торопиться разглашать стартовую цену на дозу российского препарата от COVID-19. В такой позиции есть преимущества и риски.

Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, при каких условиях возможно влияние российской вакцины на курс рубля.

«Позитивное влияние на курс рубля могло бы быть, если бы у России действительно была эта вакцина, которая прошла все три стадии клинических испытаний и была бы уникальным продуктом, аналогов которому не существует на мировом рынке. Если бы Россия была на этом рынке монополистом или хотя бы занимала его значительную долю. Тогда бы она продавала эту вакцину за рубеж, и был бы приток капитала в страну. Но для того, чтобы это сказалось на курсе рубля, нужно ее продать на триллион рублей минимум. А лучше на три-четыре триллиона. Или если бы из-за этой вакцины в Россию бы устремились инвесторы из-за рубежа», - заметил Жуковский.

