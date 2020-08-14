Продать на триллион. Экономист об экспортном потенциале российской вакцины от COVID-19
Экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, при каких условиях возможно влияние российской вакцины на курс рубля.
В СМИ появились оценки аналитиков, согласно которым экспорт первой вакцины от коронавируса, зарегистрированной в России, способен повлиять на курс российского рубля, который до сих пор зависел только от цен на углеводороды.
Экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, при каких условиях возможно влияние вакцины на курс рубля.
«Позитивное влияние на курс рубля могло бы быть, если бы у России действительно была эта вакцина, которая прошла все три стадии клинических испытаний и была бы уникальным продуктом, аналогов которому не существует на мировом рынке. Если бы Россия была на этом рынке монополистом или хотя бы занимала его значительную долю. Тогда бы она продавала эту вакцину за рубеж, и был бы приток капитала в страну. Но для того, чтобы это сказалось на курсе рубля, нужно ее продать на триллион рублей минимум. А лучше на три-четыре триллиона. Или если бы из-за этой вакцины в Россию бы устремились инвесторы из-за рубежа. В это очень тяжело поверить», - заметил Жуковский.
По его мнению, у российской вакцины от коронавируса нет международных перспектив.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о высоком спросе из-за рубежа на новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- В МИД Словакии подтвердили введение ЕС индивидуальных санкций против Белоруссии
- На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
- МВД Белоруссии заявило о 121 пострадавшем милиционере во время протестов
- Генпрокуратура РФ: задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены на родину
- Высшие чиновники РФ отчитались о доходах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru