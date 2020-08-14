Продать на триллион. Экономист об экспортном потенциале российской вакцины от COVID-19

В СМИ появились оценки аналитиков, согласно которым экспорт первой вакцины от коронавируса, зарегистрированной в России, способен повлиять на курс российского рубля, который до сих пор зависел только от цен на углеводороды.

Экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, при каких условиях возможно влияние вакцины на курс рубля.

«Позитивное влияние на курс рубля могло бы быть, если бы у России действительно была эта вакцина, которая прошла все три стадии клинических испытаний и была бы уникальным продуктом, аналогов которому не существует на мировом рынке. Если бы Россия была на этом рынке монополистом или хотя бы занимала его значительную долю. Тогда бы она продавала эту вакцину за рубеж, и был бы приток капитала в страну. Но для того, чтобы это сказалось на курсе рубля, нужно ее продать на триллион рублей минимум. А лучше на три-четыре триллиона. Или если бы из-за этой вакцины в Россию бы устремились инвесторы из-за рубежа. В это очень тяжело поверить», - заметил Жуковский.