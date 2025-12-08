В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома

Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет временным

Макрон: На встрече с Зеленским, Стармером и Мерцем обсуждалось, как сблизить позиции Киева, Вашингтона и Брюсселя по мирному плану

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии

Экс-глава Пушкинского музея рассказала, что все проблемы Лувра говорят об отсутствии качественной системы управления