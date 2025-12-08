В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома
Полиция Варшавы сообщила о задержании трех граждан Украины, в автомобиле которых обнаружили набор техники, пригодной для вмешательства в информационные системы и проведения киберпреступлений. Инцидент произошел на улице Сенаторской, где патруль остановил седан Toyota для проверки.
По данным правоохранителей, мужчины 39, 42 и 43 лет заметно нервничали и путались в объяснениях. Представившись IT-специалистами, они не смогли ответить на уточняющие вопросы и заявили, что путешествуют по Европе и намерены направиться в Литву.
При обыске машины полицейские обнаружили оборудование, которое может использоваться для взлома сетей и других незаконных действий. Среди них были хакерский девайс Flipper, прибор для поиска шпионских устройств, антенны, ноутбуки, роутеры, множество SIM-карт, внешние носители и камеры.
Детали дела переданы в суд, который заключил задержанных под стражу на три месяца. Им предъявлены обвинения, включая компьютерное мошенничество и приобретение инструментов, способных быть использованными для тяжких преступлений против национальной безопасности Польши, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома
- Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
- ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны
- Россиянам рассказали о востребованных профессиях в 2026 году
- Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии
- Путин призвал продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства
- Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта
- «Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры
- Приезд рэпера Flo Rida в Россию сочли полезным, но «оптимистичным»
- Новак: Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золота будет исключен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru