Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заявила, что начала третий курс химиотерапии.

Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира

По её словам, старт курса был намечен ещё на 1 декабря, однако его пришлось отложить из-за поездки в Индию, где 5 декабря состоялся запуска телеканала RT India.

«Прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии... Огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», - написала она.

Ранее Симоньян поблагодарила следственные органы и силовые структуры за предотвращение её убийства, сообщает «Свободная пресса».

