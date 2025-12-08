Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заявила, что начала третий курс химиотерапии.
По её словам, старт курса был намечен ещё на 1 декабря, однако его пришлось отложить из-за поездки в Индию, где 5 декабря состоялся запуска телеканала RT India.
«Прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии... Огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», - написала она.
Ранее Симоньян поблагодарила следственные органы и силовые структуры за предотвращение её убийства, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эффект домино»: Видеокарты подорожают вслед за флеш-памятью из-за ИИ-революции
- В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома
- Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
- ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны
- Россиянам рассказали о востребованных профессиях в 2026 году
- Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии
- Путин призвал продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства
- Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта
- «Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры
- Приезд рэпера Flo Rida в Россию сочли полезным, но «оптимистичным»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru