Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в комментарии «Газете.Ru», что президент Чехии Петр Павел, допускающий возможность сбивать российские самолеты и беспилотники, должен учитывать риск ответного удара России по «центрам принятия решений» в Праге.

По словам депутата, российские самолеты действуют строго в рамках международных норм, и любые попытки атаковать их будут рассматриваться как прямая агрессия. Он подчеркнул, что подобные заявления европейских политиков он считает безответственными и не подкрепленными реальной готовностью нести последствия.