Журавлев предупредил Прагу об ответе на попытку сбивать российские самолеты
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в комментарии «Газете.Ru», что президент Чехии Петр Павел, допускающий возможность сбивать российские самолеты и беспилотники, должен учитывать риск ответного удара России по «центрам принятия решений» в Праге.
По словам депутата, российские самолеты действуют строго в рамках международных норм, и любые попытки атаковать их будут рассматриваться как прямая агрессия. Он подчеркнул, что подобные заявления европейских политиков он считает безответственными и не подкрепленными реальной готовностью нести последствия.
Журавлев также отметил, что, по данным западной прессы, значительная часть инцидентов с беспилотниками в Европе связана не с российскими военными, а с действиями частных лиц, запускающих аппараты ради «веселья» или хайпа. По его словам, местные власти часто ограничиваются минимальными наказаниями, что способствует нагнетанию антироссийской риторики.
Депутат обвинил европейские СМИ и политиков в создании искусственной истерии вокруг подобных случаев и призвал их отказаться от «пустых угроз», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США поддержали план Багдада по передаче доли «Лукойла»
- «Мантры, грешники и хайп»: BadComedian удивился странностям «Золотого глобуса»
- «Тянет одеяло»: Польша хочет занять место России в поставках газа Европе
- Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей
- Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО
- Важный йод: В какой месяц рождаются гении
- Журавлев предупредил Прагу об ответе на попытку сбивать российские самолеты
- В Госдуме раскритиковали обсуждение имущественного спора Долиной в телестудии
- Нетаньяху назвал диалог с Путиным ключевым для безопасности Израиля
- Бастрыкин предупредил чиновников о бесполезности сокрытия незаконных доходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru