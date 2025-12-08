Журавлев предупредил Прагу об ответе на попытку сбивать российские самолеты

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в комментарии «Газете.Ru», что президент Чехии Петр Павел, допускающий возможность сбивать российские самолеты и беспилотники, должен учитывать риск ответного удара России по «центрам принятия решений» в Праге.

По словам депутата, российские самолеты действуют строго в рамках международных норм, и любые попытки атаковать их будут рассматриваться как прямая агрессия. Он подчеркнул, что подобные заявления европейских политиков он считает безответственными и не подкрепленными реальной готовностью нести последствия.

Журавлев также отметил, что, по данным западной прессы, значительная часть инцидентов с беспилотниками в Европе связана не с российскими военными, а с действиями частных лиц, запускающих аппараты ради «веселья» или хайпа. По его словам, местные власти часто ограничиваются минимальными наказаниями, что способствует нагнетанию антироссийской риторики.

Депутат обвинил европейские СМИ и политиков в создании искусственной истерии вокруг подобных случаев и призвал их отказаться от «пустых угроз», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
