Нетаньяху назвал диалог с Путиным ключевым для безопасности Израиля

По словам главы правительства, сотрудничество с Москвой помогает Израилю противодействовать попыткам препятствовать защите его северной границы. Нетаньяху отметил, что такие контакты приобретают особую значимость на фоне текущих региональных вызовов.

Премьер также сообщил, что за последние два года Израиль существенно усилил взаимодействие с четырьмя ключевыми державами — Россией, США, Индией и Германией, что, по его словам, укрепляет международные позиции страны и расширяет ее дипломатические возможности, передает «Радиоточка НСН».

