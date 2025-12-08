«Ажиотажный спрос на видеокарты – следствие другого, более серьезного кризиса на рынке флеш-памяти. Её дефицит образовался из-за взрывного развития нейросетей. Микросхемы массово закупают для дата-центров, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта. Они растут как грибы после дождя и кризис в обозримом будущем не закончится. Кроме того, производители памяти, Micron и Silicon переключаются на корпоративные заказы. Дело доходит до откровенных курьёзов. Так, подразделение Samsung, производящее чипы, отказывалось продавать память другому подразделению, которое производит смартфоны. Память используют практически в любой сложной электронике, поэтому следом по цепочке начинают дорожать смартфоны, накопители и видеокарты», - пояснил собеседник НСН.

Эксперт посоветовал успеть купить видеокарту до Нового года, причем, не на маркетплейсах.

«Пока рост цен на видеокарты не сопоставим с оперативной памятью, где стоимость подскочила в разы. Цена на электронику в РФ складывается из нескольких факторов, в первую очередь она зависит от курса доллара, но с 2026 года добавятся дополнительные профильные сборы и вырастет НДС. Все это накладывается на кризис производителей памяти. Исходя из этого, скорее всего, цена после Нового года будет расти, причем не только на видеокарты, но и на смартфоны, компьютеры, на большой спектр электроники. На маркетплейсах её лучше не заказывать, чтобы не нарваться на подделку. В достаточно больших магазинах цена на видеокарты еще не сильно подскочила, остается в пределах уровня весны после небольшого снижения летом», - отметил Подстрешный.