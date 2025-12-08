«Эффект домино»: Видеокарты подорожают вслед за флеш-памятью из-за ИИ-революции
Ажиотажный на рынке видеокарт вызван дефицитом оперативной памяти на фоне взрывного развития нейросетей, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Рост цен на видеокарты вызван взрывным развитием нейросетей. По «принципу домино» дорожает вся электроника, заявил НСН в комментарии директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Мировой бум на видеокарты на фоне развития искусственного интеллекта докатился до России. Пользователи массово скупают видеокарты для ПК впрок, опасаясь роста цен. Осенью по сравнению с летом 2025 года их продажи выросли от 20 до 400%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ретейлеров и торговых площадок. Рекорд по объему продаж поставил Санкт-Петербург, где Wildberries зафиксировал рост оборота в девять раз по этой категории товаров. При этом средний чек на видеокарту в Северной столице вырос на 21% с 2024 года.
«Ажиотажный спрос на видеокарты – следствие другого, более серьезного кризиса на рынке флеш-памяти. Её дефицит образовался из-за взрывного развития нейросетей. Микросхемы массово закупают для дата-центров, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта. Они растут как грибы после дождя и кризис в обозримом будущем не закончится. Кроме того, производители памяти, Micron и Silicon переключаются на корпоративные заказы. Дело доходит до откровенных курьёзов. Так, подразделение Samsung, производящее чипы, отказывалось продавать память другому подразделению, которое производит смартфоны. Память используют практически в любой сложной электронике, поэтому следом по цепочке начинают дорожать смартфоны, накопители и видеокарты», - пояснил собеседник НСН.
Эксперт посоветовал успеть купить видеокарту до Нового года, причем, не на маркетплейсах.
«Пока рост цен на видеокарты не сопоставим с оперативной памятью, где стоимость подскочила в разы. Цена на электронику в РФ складывается из нескольких факторов, в первую очередь она зависит от курса доллара, но с 2026 года добавятся дополнительные профильные сборы и вырастет НДС. Все это накладывается на кризис производителей памяти. Исходя из этого, скорее всего, цена после Нового года будет расти, причем не только на видеокарты, но и на смартфоны, компьютеры, на большой спектр электроники. На маркетплейсах её лучше не заказывать, чтобы не нарваться на подделку. В достаточно больших магазинах цена на видеокарты еще не сильно подскочила, остается в пределах уровня весны после небольшого снижения летом», - отметил Подстрешный.
Он также провел параллель с относительно недавним дефицитом на рынке видеокарт.
«Похожий кризис с видеокартами лет пять назад был вызван яростным майнингом криптовалют. Всё это закончилось года через два, когда появились другие способы майнинга. Нынешний кризис отличается тем, что возник серьезный дефицит именно на рынке микросхем памяти, и когда он закончится, пока не понятно. Может продлится год, а может и два», - заключил Константин Подстрешный.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что играть в современные компьютерные игры дома стало дорогим занятием, в том числе, из-за подорожания видеокарт. На этом фоне обороты в нише компьютерных клубов за пять выросли почти в 40 раз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эффект домино»: Видеокарты подорожают вслед за флеш-памятью из-за ИИ-революции
- В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома
- Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
- ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны
- Россиянам рассказали о востребованных профессиях в 2026 году
- Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии
- Путин призвал продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства
- Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта
- «Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры
- Приезд рэпера Flo Rida в Россию сочли полезным, но «оптимистичным»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru