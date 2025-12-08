Россиянам рассказали о востребованных профессиях в 2026 году

Спрос на рабочие специальности в России сохранится в 2026 году. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Власти заявили о необходимости найти более 12 млн рабочих рук к 2032 году

По его словам, сохранится впотребность в кадрах в высокотехнологичных и приоритетных отраслях, в том числе «в химической промышленности, авиации, машиностроении, радиоэлектронике».

«В ряде отраслей сохранить технологическое лидерство — значит привлечь квалифицированные кадры, интеллектуалов, которые могут создавать, развивать, управлять современными предприятиями, технологиями, оборудованием, материалами», — указал эксперт.

Пищальников добавил, что наиболее важными качествами сотрудников в 2026 году станут быстрая адаптация к новым условиям, универсальность, владение несколькими навыками и смежными профессиями.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в следующие семь лет самыми востребованными профессиями будут швеи и сварщики, сообщает «Свободная пресса».

