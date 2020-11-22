В России анонсировали цену вакцины «Спутник V» значительно ниже зарубежной

В посте напомнили, что цена вакцины против COVID-19 от Pfizer заявлена в 19,5 долларов за дозу, от Moderna - 25-37 долларов. В посте подчеркнули, что актуальнее говорить о 39 и 50-74 долларах за дозу соответственно.

«Цена на «Спутник V» будет значительно ниже», - сообщается в Twitter.

Ранее в воскресенье, 22 ноября, глава биотехнологической компании США Moderna Стефан Бансель назвал цену производства своей вакцины. Одна доза препарата для импорта в другие страны составит 25–37 долларов. Бансель подчеркнул, что считает эту цену справедливой. Он также отметил, что на конечную цену вакцины для продажи будут влиять объемы закупки, пишут «Невские новости».

