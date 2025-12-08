Бастрыкин предупредил чиновников о бесполезности сокрытия незаконных доходов
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал профилактику коррупции и снижение рисков таких преступлений одним из ключевых направлений работы ведомства. В статье для РБК он отметил, что следствие располагает широким набором современных инструментов для выявления сокрытия и легализации незаконных доходов.
По словам Бастрыкина, в 2025 году следователи почти вдвое увеличили число выездов в трудовые коллективы, где на реальных примерах разъясняют чиновникам последствия коррупционных действий. Он подчеркнул, что попытки скрыть незаконно полученные средства бессмысленны, так как законодательство предусматривает механизмы их возврата, а зарубежные структуры нередко используют такие активы в своих целях, понимая их происхождение.
Глава СК заявил, что технологический прогресс расширяет возможности расследований. В качестве примера он предположил появление в будущем усовершенствованных устройств, способных по памяти человека определять причастность к преступлениям, включая коррупционные. По его мнению, сама перспектива таких методов могла бы побудить должностных лиц более строго соблюдать закон.
Бастрыкин также указал, что коррупция затрагивает не только фигурантов уголовных дел, но и их родственников, на которых нередко оформляется незаконное имущество. Он назвал важным регулярно напоминать чиновникам о последствиях подобных действий для близких, передает «Радиоточка НСН».
