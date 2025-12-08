Бастрыкин предупредил чиновников о бесполезности сокрытия незаконных доходов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал профилактику коррупции и снижение рисков таких преступлений одним из ключевых направлений работы ведомства. В статье для РБК он отметил, что следствие располагает широким набором современных инструментов для выявления сокрытия и легализации незаконных доходов.

По словам Бастрыкина, в 2025 году следователи почти вдвое увеличили число выездов в трудовые коллективы, где на реальных примерах разъясняют чиновникам последствия коррупционных действий. Он подчеркнул, что попытки скрыть незаконно полученные средства бессмысленны, так как законодательство предусматривает механизмы их возврата, а зарубежные структуры нередко используют такие активы в своих целях, понимая их происхождение.