Глава центра Гамалеи: Вакцина «Спутник V» не продаётся в розницу

Весь объём произведённой вакцины от коронавируса «Спутник V» выкуплен государством, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как сообщает РИА Новости, на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON.help Гинцбург сообщил, что препарат полностью выкуплен российскими властями. Вакцина «Спутник V» недоступна в розницу или в продаже другими способами.

Ранее глава центра Гамалеи рассказал о влиянии других препаратов на вакцину от коронавирусной инфекции.

Препарат «Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. «Спутник V» разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.





